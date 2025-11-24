محافظ القليوبية يتابع سير العملية الانتخابية ويشيد بوعي المواطنين |صور

​تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العمل في العملية الانتخابية خلال الفترة المسائية، وذلك في إطار جولاته المستمرة للتأكد من انتظام التصويت وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.



شملت جولة المحافظ المسائية تفقد عدد من اللجان في مدينتي بنها والعبور، حيث تفقد في مدينة بنها لجنة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بقرية نقباس وفي مدينة العبور، تفقد المحافظ لجنتي مدرسة الصداقة الأذربيجانية المصرية الرسمية للغات ومدرسة السبعين للتعليم الأساسي.

مشاركة المواطنين

​وخلال الجولة، توقف المحافظ للتحدث مع عدد من المواطنين المتواجدين أمام اللجان، مستمعًا إلى آرائهم حول سير عملية التصويت، ومعربًا عن تقديره لحرصهم الكبير على المشاركة الوطنية.

وأكد محافظ القليوبية أن المشاركة الكبيرة التي شهدتها لجان مدن المحافظة، بما في ذلك بنها والعبور، منذ الصباح وحتى ساعات المساء، تعكس وعي أهالي القليوبية وإدراكهم لأهمية ممارسة حقهم الدستوري في بناء مستقبل وطنهم.

​وفي ختام جولته المسائية، دعا المهندس أيمن عطية أبناء المحافظة إلى مواصلة الإقبال على اللجان، مشدداً على أن "صوتكم أمانة وواجب وطني، ومشاركتكم دعم لمسيرة التنمية والبناء في القليوبية.