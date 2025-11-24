قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يتابع سير العملية الانتخابية لمجلس النواب من غرفة الشبكة الوطنية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن كثب العملية الانتخابية لمجلس النواب بالمحافظة، وذلك من داخل غرفة السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.


وتابع المحافظ فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة لها، وشهدت اللجان تدفقًا ملحوظًا للناخبين منذ الساعات الأولى، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر تامين.


وأجرى المحافظ المهندس أيمن عطية اتصالاً مرئياً مباشراً عبر الشبكة الوطنية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وغرف العمليات الفرعية، للاطمئنان على استقرار الأوضاع وتذليل أية عقبات طارئة قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية.


كما اطلع المحافظ على تقارير تفصيلية بشأن نسب الإقبال وموقف التأمينات خارج وداخل المقار، مشددًا على أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.

توفير سبل الراحة للناخبين

 ووجه محافظ القليوبية بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللوجستية كالمقاعد والمظلات، لضمان سلامتهم وتسهيل مشاركتهم.


كما شدد على أهمية التنسيق المستمر والمحكم بين جميع الجهات المعنية من الأجهزة التنفيذية والأمنية والطبية لضمان خروج اليوم الانتخابي بصورة مشرفة تليق باسم المحافظة.


وأكد المحافظ أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني ورسالة للعالم تؤكد وعي الشعب المصري بمسؤولياته تجاه مستقبله، وندعو الجميع للمشاركة الإيجابية.


وأشاد المحافظ في ختام متابعته بوعي مواطني القليوبية وحرصهم الشديد على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الإيمان بقيمة الصوت وأهمية بناء المؤسسات التشريعية للدولة.

