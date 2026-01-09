سعر الدولار اليوم 9-1-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له مساء اليوم الجمعة الموافق 9-10-2026؛ داخل السوق الرسمية.

إجازة البنوك

تعرض سعر الدولار أمام الجنيه لحالة من الاستقرار بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

انخفاض الدولار

وسجل سعر الدولار في آخر تداول له مساء أمس، تراجعًا بقيمة تبلغ 34 قرشًا في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،HSBC، الكويت الوطني، نكست، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنها " أبوظبي الأول، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، سايب، ميد بنك، فيصل الاسلامي، قناة السويس،مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبوظبي الإسلامي".