منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب
عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة
أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية
القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا
الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة
مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 9-1-2026

محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له مساء اليوم الجمعة الموافق 9-10-2026؛ داخل السوق الرسمية.

إجازة البنوك

تعرض سعر الدولار أمام الجنيه لحالة من الاستقرار بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

انخفاض الدولار

وسجل سعر الدولار في آخر تداول له مساء أمس، تراجعًا بقيمة تبلغ 34 قرشًا في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،HSBC، الكويت الوطني، نكست، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنها " أبوظبي الأول، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، سايب، ميد بنك، فيصل الاسلامي، قناة السويس،مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

