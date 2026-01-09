قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 9-1-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري الجمعة 9-1-2026، حيث سجل في البنك المركزي المصري 47.199 جنيه للشراء و47.336 جنيه للبيع. 

 أعلى سعر شراء للدولار

وبلغ أعلى سعر شراء للدولار 47.230 جنيه في عدد من البنوك، بينما سجل أعلى سعر للبيع 47.336 جنيه لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديثات شاشات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

بنك مصر: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 47.220 جنيه للشراء و47.320 جنيه للبيع.

الين يقفز والدولار يصعد

المصرف العربي الدولي: 47.220 جنيه للشراء و47.320 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.200 جنيه للشراء و47.268 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.180 جنيه للشراء و47.280 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سجل سعر الدولار في بنك مصر وQNB الأهلي والبنك الأهلي المصري مستوى 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع، ليعد من أعلى أسعار الشراء المسجلة في السوق المصرفية اليوم.

وفي البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.220 جنيه للشراء و47.320 جنيه للبيع، محافظًا على مستويات قريبة من متوسط الأسعار بالبنوك الكبرى.

وسجل الدولار في بنوك الأهلي الكويتي وبنك البركة وبنك الكويت الوطني وHSBC وكريدي أجريكول سعر 47.200 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 47.268 و47.300 جنيه.

أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 47.180 جنيه للشراء و47.280 جنيه للبيع، في حين سجل أعلى سعر للبيع رسميًا عند 47.336 جنيه في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار أمام الجنيه أعلى سعر شراء للدولار سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

طب بيطرى أسوان: قوافل مجانية داخل 91 قرية وتحصين 723 ألف حيوان وطائر خلال 2025

أمطار وأجواء شتوية على شاطئ بورسعيد

طقس غير مستقر.. أمطار وأجواء شتوية على شاطئ بورسعيد

كسح مياه الأمطار في كفر الشيخ

نوة الفيضة الكبرى.. رفع حالة الطوارئ وكسح مياه الأمطار في كفر الشيخ| صور

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد