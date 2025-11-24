500 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال 3 ملايين و651 ألف ناخب بالقليوبية

ينطلق بعد قليل مارثون انتخابات مجلس النواب فى محافظة القليوبية ضمن المرحلة الثانية لاختيار نواب البرلمان.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، 71 مرشحا، موزعين فى 6 دوائر انتخابية، وهى دائرة بنها وكفر شكر بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة طوخ وقها بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة شبرا الخيمة بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالى 16 مرشحا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة شبين القناطر بإجمالى 5 مرشحين.

تجهيز 321 مقر انتخابى

وبلغ عدد المقرات التى تم إعدادها على مستوى القليوبية 321 مقرا انتخابيا، يضم 500 لجنة فرعية موزعة على كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وبلغ عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 فى محافظة القليوبية 3 ملايين و650 ألفا و935 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة.



وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية فى أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.