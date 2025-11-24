شركة مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ مع انطلاق انتخابات النواب.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعاتها مع انطلاق العملية الانتخابية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأوضح فودة أن الشركة كثّفت استعداداتها لضمان استدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل جميع المدن والمراكز، مشيرًا إلى أنه تم تمركز سيارات مياه الشرب النقية أمام اللجان العامة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على سير العملية الانتخابية أو على راحة المواطنين.

غرفة العمليات

كما وجّه رئيس الشركة بتفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة الموقف التنفيذي بجميع الفروع وفرق التشغيل والصيانة، وربطها بغرف العمليات الفرعية والوحدات المحلية لضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل معها في حينه.



وأكد أن فرق الطوارئ والصيانة منتشرة ميدانيًا بالقرب من مقار اللجان، مع تجهيز المعدات اللازمة لإصلاح أي أعطال مفاجئة، حرصًا على توفير بيئة مستقرة تدعم نجاح العملية الانتخابية بالمحافظة.

واختتم فودة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية طوال فترة الانتخابات، وضمان الاستجابة السريعة لأي شكاوى أو أعطال بما يحقق أعلى درجات الجاهزية لخدمة المواطنين.