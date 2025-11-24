قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
محافظات

شركة مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ مع انطلاق انتخابات النواب.. صور

انتخابات مجلس النواب
إبراهيم الهواري

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعاتها مع انطلاق العملية الانتخابية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.


وأوضح فودة أن الشركة كثّفت استعداداتها لضمان استدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل جميع المدن والمراكز، مشيرًا إلى أنه تم تمركز سيارات مياه الشرب النقية أمام اللجان العامة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على سير العملية الانتخابية أو على راحة المواطنين.

غرفة العمليات 

كما وجّه رئيس الشركة بتفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة الموقف التنفيذي بجميع الفروع وفرق التشغيل والصيانة، وربطها بغرف العمليات الفرعية والوحدات المحلية لضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل معها في حينه.


وأكد أن فرق الطوارئ والصيانة منتشرة ميدانيًا بالقرب من مقار اللجان، مع تجهيز المعدات اللازمة لإصلاح أي أعطال مفاجئة، حرصًا على توفير بيئة مستقرة تدعم نجاح العملية الانتخابية بالمحافظة.
واختتم فودة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية طوال فترة الانتخابات، وضمان الاستجابة السريعة لأي شكاوى أو أعطال بما يحقق أعلى درجات الجاهزية لخدمة المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب بالقليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

