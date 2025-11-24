وكيل صحة القليوبية يتفقد حميات بنها ويشهد تشغيل المحولات الجديدة

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، زيارة تفقدية إلى مستشفى حميات بنها.

وشهد إطلاق التيار الكهربائي بالمحولات الجديدة بالمستشفى، في خطوة مهمة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية مستقرة وآمنة.



وقال الشلقاني إن الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروعات الجارية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.



وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع إدارة المستشفى ومهندسي المشروع، جرى خلاله مناقشة خطة العمل ووضع جدول زمني محدد لبدء التشغيل الكامل للأقسام الطبية على المحولات الجديدة، بما يضمن استقرار الخدمة ومنع أي انقطاعات قد تؤثر على سير العمل الطبي.



وحضر الزيارة الدكتور أحمد ياسين، مدير المستشفى، ونواب المدير: د. هند صبحي ود. أحمد فرحات.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدكتور أسامة الشلقاني على المتابعة الميدانية الدائمة للمشروعات التنموية داخل المستشفيات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكذلك تكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين