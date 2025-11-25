قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح لجان الاقتراع فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إبراهيم الهواري

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية ، لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من التصويت ضمن انتخابات مجلس النواب، وسط انتظام كامل وإجراءات تأمينية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.


 ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، 71 مرشحا، موزعين فى 6 دوائر انتخابية، وهى دائرة بنها وكفر شكر بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة طوخ وقها بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة شبرا الخيمة بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالى 16 مرشحا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة شبين القناطر بإجمالى 5 مرشحين.

تجهيز 321 مقرا انتخابيا

وبلغ عدد المقرات التى تم إعدادها على مستوى القليوبية 321 مقرا انتخابيا، يضم 500 لجنة فرعية موزعة على كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وبلغ عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 فى محافظة القليوبية 3 ملايين و650 ألفا و935 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

رفع حالة الطوارئ 

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.
شدد المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية فى أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب لجان الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

القبض على رجل وسيدة يوزعان مبالغ مالية على الناخبين بالسلام

القبض على رجل وسيدة يوزعان مبالغ مالية على الناخبين في السلام

بتوزع سلع تموينية.. القبض على سيدة من أنصار مرشح لمجلس النواب بكفر الشيخ

بتوزع سلع تموينية.. القبض على سيدة من أنصار مرشح لمجلس النواب بكفر الشيخ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد