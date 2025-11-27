قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
القاتل الصامت.. عادات بسيطة يومية تجعلك عرضة لارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
خالد يوسف

يشكل ارتفاع ضغط الدم، الذي يُطلق عليه عادةً "القاتل الصامت"، تحديًا صحيًا عالميًا متزايدًا، حيث يعيش ملايين الأشخاص به دون إدراك خطورته أو للارتفاعات الطفيفة التي تحدث بشكل يومي نتيجة لبعض الممارسات والعادات التي تبدو غير ضارة على الإطلاق، حيث تكمن خطورة هذا المرض في كونه يمهد الطريق للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية على المدى الطويل، وقد أوضحت الأبحاث الحديثة أن الفترة الصباحية، التي من المفترض أن تكون هادئة ومنظمة، هي واحدة من أهم الأوقات التي يكون فيها الجسم عرضةً لتقلبات في الضغط، وغالبًا ما تكون هذه التقلبات مدفوعة بعادات يومية اعتدنا عليها.

خطر العادات الصباحية في إرتفاع ضغط الدم

يوضح الأطباء والمتخصصون في أمراض القلب، بحسب تقرير حديث نشره موقع Everyday Health، أن التحكم في ضغط الدم لا يعتمد فقط على الأدوية أو النظام الغذائي، بل يبدأ من مراجعة الروتين الصباحي، فالعادات الخاطئة التي نمارسها فور الاستيقاظ قد تراكم آثارها لتشكل عبئًا على الأوعية الدموية والقلب دون أن نشعر.

ـ النهوض المفاجئ بعد الاستيقاظ وتأثيره على القلب

أكد أطباء، أن الاندفاع المفاجئ للنهوض من السرير يُعد من أبرز الأخطاء الصباحية، إذ يجهد القلب بسبب تيبس العضلات والأوعية بعد النوم، وهذا السلوك يزيد إفراز هرمونات التوتر، التي ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

إهمال شرب الماء أول الاستيقاظ

يشير الأطباء، إلى أن تجاهل شرب الماء عند الاستيقاظ خطأ شائع، فالجسم يكون في حالة جفاف خفيف يزيد من لزوجة الدم ويجبر القلب على جهد أكبر لضخه، لذلك ينصح بشرب كوب أو كوبين من الماء الفاتر قبل أي نشاط.

الإفراط في الكافيين على معدة فارغة

حذرت أبحاث صحية، من استبدال الإفطار بكميات كبيرة من الكافيين، فشرب القهوة أو الشاي دون طعام يحفز الجهاز العصبي الودي بشكل قوي، مما يرفع الضغط، خاصةً لدى أصحاب الحساسية للكافيين، ويساهم تناول وجبة خفيفة في تخفيف تأثير الكافيين على القلب.

بدء اليوم باستخدام الهاتف وتأثيره على ضغط الدم

يُعد استخدام الهاتف بمجرد الاستيقاظ خطأً شائعًا؛ فالتعرض للمعلومات والمهام المعلقة ينشّط استجابة التوتر فورًا ويُطلق هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يرفع ضغط الدم، ويوصى ببدء اليوم بتمارين تنفس أو تأمل بسيط.

خطورة وجبات الإفطار الغنية بالصوديوم

تحذر الدراسات، من تناول الأطعمة المالحة أو المصنعة صباحًا، مثل اللحوم الباردة والأجبان المالحة، لأنها تزيد احتباس السوائل وتضيق الأوعية، مما يؤدي الى ارتفاع سريع في الضغط، لذا يُفضل اختيار وجبة متوازنة غنية بالحبوب الكاملة والفواكه.

تأثير اضطراب النوم والمجهود المفاجئ صباحًا

اضطراب النوم أو عدم كفايته يمنع الضغط من الانخفاض ليلًا، مما يجعل ارتفاعه الصباحي أكثر حدة، كما أن ممارسة مجهود بدني قوي دون إحماء قد يضغط على القلب في وقت تكون فيه الأوعية متيبسة، لذا يُنصح بالبدء بتمارين خفيفة تدريجية.

البداية الهادئة مفتاح ضغط دم صحي

اختتمت الدراسات الطبية، بالتأكيد على أن تعديل العادات الصباحية لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، بل وعيًا بجودة بداية اليوم. 

الروتين الصباحي الهادئ يبدأ بالترطيب، وإفطار صحي، وتجنب التوتر وشاشات الهاتف، هو استثمار طويل الأمد لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم طوال اليوم.

القاتل الصامت ارتفاع ضغط الدم إهمال شرب الماء السكتات الدماغية أمراض القلب

