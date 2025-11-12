مشروبات صباحية تساعدك على التحكم في ضغط الدم .. دراسات تؤكد فعاليتها

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو من المشكلات الصحية الشائعة التي تتطلب متابعة دقيقة ونمط حياة صحّي للسيطرة عليه.

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

وفي حين يعتمد الكثيرون على العلاجات الدوائية، تشير دراسات إلى أن بعض المشروبات الصباحية قد تُساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية والتحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي، خاصة عند دمجها مع نظام حياة متوازن.

وكشف موقع pumped، و mayoclinc، عن أبرز المشروبات الصباحية التي تساعد في التحكم في ضغط الدم، وتشمل ما يلي :

ـ عصير الشمندر (البنجر):

يعد من أكثر المشروبات فعالية لاحتوائه على مركبات النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى "أكسيد النيتريك"، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وأكدت تقارير، أن تناول عصير البنجر أو الطماطم يومياً لعدة أسابيع قد يساعد في خفض مستويات الضغط لدى من يعانون من مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط.

ويجب اختيار العصير دون ملح مضاف للحصول على أفضل نتيجة.

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على مركبات "الكاتيكين" المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتقلل الالتهابات.

وأوضح تقرير، أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يساعد على خفض الضغط الانقباضي والانبساطي بدرجة ملحوظة.

وأشار التقرير، إلى أن تأثيره قد يكون صغيرًا لكنه مفيد على المدى الطويل.

ـ الحليب قليل أو خالي الدسم:

غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن مرتبطة بخفض ضغط الدم.

وفقًا لتقارير National Council on Aging (NCOA)، فإن تناول الحليب قليل الدسم صباحًا قد يساهم في تحسين مستويات الضغط خاصة لدى كبار السن.

ـ عصير الرمان والعصائر الطبيعية غير المضاف لها سكر:

أشارت دراسة منشورة عبر NCOA إلى أن عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص بفضل مضادات الأكسدة القوية.

يُنصح بتجنب العصائر المحلاة بالسكر لأنها قد ترفع مستوى الضغط بدل خفضه.

ملاحظات مهمة يجب الانتباه لها

ـ المشروبات السابقة ليست بديلًا عن الأدوية، لكنها مكملات طبيعية تساعد في تحسين النتائج العلاجية.

ـ يجب استشارة الطبيب قبل اعتماد أي تغيير غذائي خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى أو يتناولون أدوية للضغط.

ـ الاعتماد على نظام غذائي منخفض الملح وممارسة النشاط البدني عاملان أساسيان لنجاح أي خطة للتحكم في ضغط الدم.