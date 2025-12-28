اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان

تستقبل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان .

و يناقش الاجتماع خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين".

ويشهد الاجتماع استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فایق رزق بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوى الشرقي من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان.

كما يناقش الاجتماع الثالث والرابع: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلامة سالم سلمان سالم بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء".