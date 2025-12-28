قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
الصناعات الغذائية تسجل إنجازًا تاريخيًا بصادرات تتجاوز 6.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025
رياضة

الجزائر وبوركينا فاسو في صدام ناري اليوم لحسم التأهل المبكر بأمم أفريقيا 2025

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

يخوض المنتخب الجزائري اختباراً قوياً عندما يواجه نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل تقارب موقف المنتخبين في جدول الترتيب، إذ يتصدر “محاربو الصحراء” المجموعة برصيد ثلاث نقاط عقب فوزهم العريض على السودان بثلاثية نظيفة، متقدمين بفارق الأهداف فقط عن منتخب بوركينا فاسو، الذي استهل مشواره بانتصار مثير بنتيجة 2-1 على غينيا الاستوائية.

وسيمنح الفوز في هذه المباراة أيّاً من الطرفين بطاقة العبور المبكر إلى الدور ثمن النهائي، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة.

وتحمل المباراة طابعاً تاريخياً، كونها المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد لقاءاتهما السابقة في نسخ 1996 و1998 و2023، وجميعها جاءت ضمن دور المجموعات. كما تُعد هذه المواجهة الثانية على التوالي بينهما في نسختين متتاليتين من البطولة، بعد تكرار الأمر في نسختي 1996 و1998.

وتشير الأرقام إلى توازن واضح في المواجهات الثلاث السابقة، حيث حقق كل منتخب فوزاً واحداً، وانتهت مباراة بالتعادل، مع نجاح الطرفين في التسجيل خلال جميع تلك اللقاءات، ما ينذر بصدام مفتوح ومثير جديد بين الجانبين.

الجزائر منتخب الجزائر بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

البنوك

بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

طقس غدا

الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

الزمالك

خاص.. تطورات أرض الزمالك في أكتوبر

جانب من الحريق

حريق يلتهم ورشة نجارة في الوادي الجديد

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يتابع تطوير المركز التكنولوجي

محافظ مطروح

محافظ مطروح: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة بتكلفة تتجاوز 22 مليار جنيه

بالصور

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

