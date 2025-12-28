أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

اليورو

بلغ سعر اليورو حوالي 56.02 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني نحو 64.29 جنيه للشراء و64.43 جنيه للبيع.

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي إلى 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف العملات من بنك لآخر حسب آليات العرض والطلب داخل السوق المصرفية.