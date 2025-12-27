قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو أمام الجنيه مساء اليوم 27-12-2025

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025.

استقرار العملات الأجنبية

وسجل سعر الصرف الأجنبي ثباتاً منذ آخر تداول في البنوك المصرية وحتي مساء اليوم بدون أي تغيير

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56 جنيه للشراء و 56.18 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.27 جنيه للشراء و 64.46 جنيه للبيع 

الدولا الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.74 جنيه للشراء و 34.85 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.49 جنيه للشراء و 7.51 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.72 جنيه للشراء و 4.51 جنيه للبيع

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.16 جنيه للشراء و 5.21 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الكرون السويسري أمام الجنيه نحو 60.32 جنيه للشراء و 60.55 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.49 جنيه للشراء و60.58 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي نحو 31.83 جنيه للشراء و 31.96 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.78 جنيه للشراء و 6.8 جنيه للبيع

