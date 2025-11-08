قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام وأنت تمسك الهاتف؟ دراسات تكشف مفاجآت

آية التيجي

أصبحت عادة تناول الطعام أثناء استخدام الهاتف المحمول من أكثر السلوكيات انتشارًا في عصر التكنولوجيا، رغم التحذيرات المتزايدة من تأثيرها السلبي على الصحة. 

وتشير دراسة حديثة، إلى أن هذه العادة لا تؤثر فقط على كمية الطعام المُتناول، بل تمتد لتشمل تغيّرات في معدّل السعرات، وإشارات الشبع، وسلوكيات الأكل، وحتى الصحة النفسية على المدى الطويل. 

وكشف موقع PubMed ، عن خطورة الانشغال بالهاتف أثناء تناول الوجبات، وتأثيراتها السلبية على الصحة، ومن بينها ما يلي :

ـ زيادة استهلاك السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 15%:
وجدت دراسة أن تناول الطعام أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى استهلاك أكبر للسعرات نتيجة ضعف الانتباه للوجبة.

ـ إضعاف إشارات الشبع والشعور بالاكتفاء:
التشتّت الناتج عن الهاتف يمنع العقل من إدراك كمية الطعام، ما يدفع الشخص لتناول كميات أكبر أو الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة.

ـ ارتباط قوي بالعادات الغذائية غير الصحية:
كشفت دراسة منشورة أن استخدام الهاتف أثناء الأكل يرتبط بزيادة استهلاك الأطعمة المعالجة والسكريات خاصة لدى المراهقين.

ـ تأثير على الاستجابة الأيضية بعد الوجبة:
الانشغال بالشاشة أثناء الأكل قد يغيّر تكوين الوجبات (زيادة الدهون قلة الخضروات) ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

ـ تراجع الاستمتاع بالطعام وتدهور التفاعل الاجتماعي:
تقارير صحفية أجنبية تشير إلى أن وجود الهاتف على المائدة يقلل من جودة التجربة الغذائية ويؤثر على التواصل بين أفراد الأسرة.

لماذا يُعد ذلك خطرًا؟

ـ زيادة احتمالات السمنة على المدى الطويل.

ـ ضعف القدرة على التحكم في الشهية.

ـ تكوين عادات غذائية غير صحية قد تؤدي لمشاكل مزمنة مثل مقاومة الإنسولين.

ـ تراجع الوعي الغذائي وغياب “الأكل اليقظ”.

