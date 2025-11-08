ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام وأنت تمسك الهاتف؟ دراسات تكشف مفاجآت

أصبحت عادة تناول الطعام أثناء استخدام الهاتف المحمول من أكثر السلوكيات انتشارًا في عصر التكنولوجيا، رغم التحذيرات المتزايدة من تأثيرها السلبي على الصحة.

تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف

وتشير دراسة حديثة، إلى أن هذه العادة لا تؤثر فقط على كمية الطعام المُتناول، بل تمتد لتشمل تغيّرات في معدّل السعرات، وإشارات الشبع، وسلوكيات الأكل، وحتى الصحة النفسية على المدى الطويل.

وكشف موقع PubMed ، عن خطورة الانشغال بالهاتف أثناء تناول الوجبات، وتأثيراتها السلبية على الصحة، ومن بينها ما يلي :

ـ زيادة استهلاك السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 15%:

وجدت دراسة أن تناول الطعام أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى استهلاك أكبر للسعرات نتيجة ضعف الانتباه للوجبة.

ـ إضعاف إشارات الشبع والشعور بالاكتفاء:

التشتّت الناتج عن الهاتف يمنع العقل من إدراك كمية الطعام، ما يدفع الشخص لتناول كميات أكبر أو الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة.

ـ ارتباط قوي بالعادات الغذائية غير الصحية:

كشفت دراسة منشورة أن استخدام الهاتف أثناء الأكل يرتبط بزيادة استهلاك الأطعمة المعالجة والسكريات خاصة لدى المراهقين.

ـ تأثير على الاستجابة الأيضية بعد الوجبة:

الانشغال بالشاشة أثناء الأكل قد يغيّر تكوين الوجبات (زيادة الدهون قلة الخضروات) ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

ـ تراجع الاستمتاع بالطعام وتدهور التفاعل الاجتماعي:

تقارير صحفية أجنبية تشير إلى أن وجود الهاتف على المائدة يقلل من جودة التجربة الغذائية ويؤثر على التواصل بين أفراد الأسرة.

لماذا يُعد ذلك خطرًا؟

ـ زيادة احتمالات السمنة على المدى الطويل.

ـ ضعف القدرة على التحكم في الشهية.

ـ تكوين عادات غذائية غير صحية قد تؤدي لمشاكل مزمنة مثل مقاومة الإنسولين.

ـ تراجع الوعي الغذائي وغياب “الأكل اليقظ”.