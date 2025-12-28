قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حقيقة نقص أدوية السكر والضغط والبرد بالصيدليات.. اتحاد الغرف يوضح

منار عبد العظيم

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أدوية علاج البرد متوفرة في السوق المصرية، نافياً وجود نقص حقيقي، مشيرًا إلى أن ما يُثار مؤخرًا يعود إلى زيادة الإقبال على أسماء تجارية محددة نتيجة موجة الفيروسات التنفسية الشديدة.

استقرار سوق الدواء

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا كبيرًا منذ نحو 3 أشهر، خاصة في الأدوية المستوردة وأدوية الأمراض المزمنة، موضحًا أن نسبة توافر الأدوية تصل حاليًا إلى 95%، وهي من أعلى النسب عالميًا.

زيادة الطلب على أدوية البرد

وأوضح أن موجة البرد القوية أدت إلى زيادة الإقبال على أدوية البرد والإنفلونزا، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يصرّون على شراء اسم تجاري معين رغم توافر بدائل عديدة بنفس المادة الفعالة والتركيز والسعر.

أدوية الأمراض المزمنة متوفرة

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن أدوية السكر والضغط والقلب متوفرة في الصيدليات، باستثناء صنف مستورد واحد يواجه مشكلة في التصنيع بالخارج، بينما باقي الأصناف متاحة بشكل كامل.

صناعة الدواء المصرية

ولفت عوف إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنع دواء تعمل بأعلى معايير الجودة، وأن الصناعة المصرية حاصلة على تصنيف متقدم من منظمة الصحة العالمية وتُعد من الأفضل عالميًا.

 

