حقيقة نقص أدوية السكر والضغط والبرد بالصيدليات.. اتحاد الغرف يوضح

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أدوية علاج البرد متوفرة في السوق المصرية، نافياً وجود نقص حقيقي، مشيرًا إلى أن ما يُثار مؤخرًا يعود إلى زيادة الإقبال على أسماء تجارية محددة نتيجة موجة الفيروسات التنفسية الشديدة.

استقرار سوق الدواء

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا كبيرًا منذ نحو 3 أشهر، خاصة في الأدوية المستوردة وأدوية الأمراض المزمنة، موضحًا أن نسبة توافر الأدوية تصل حاليًا إلى 95%، وهي من أعلى النسب عالميًا.

زيادة الطلب على أدوية البرد

وأوضح أن موجة البرد القوية أدت إلى زيادة الإقبال على أدوية البرد والإنفلونزا، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يصرّون على شراء اسم تجاري معين رغم توافر بدائل عديدة بنفس المادة الفعالة والتركيز والسعر.

أدوية الأمراض المزمنة متوفرة

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن أدوية السكر والضغط والقلب متوفرة في الصيدليات، باستثناء صنف مستورد واحد يواجه مشكلة في التصنيع بالخارج، بينما باقي الأصناف متاحة بشكل كامل.

صناعة الدواء المصرية

ولفت عوف إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنع دواء تعمل بأعلى معايير الجودة، وأن الصناعة المصرية حاصلة على تصنيف متقدم من منظمة الصحة العالمية وتُعد من الأفضل عالميًا.