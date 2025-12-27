أرباح النيل للأدوية تقترب من 200 مليون جنيه في 5 أشهر

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 259% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية، تسجيل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 196.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2025، مقابل 54.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وكانت البورصة المصرية، قررت قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل من 500 مليون جنيه إلى 1.200 مليار جنيه.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 66.8% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 4%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

وشركة النيل للأدوية واحدة من9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.