اقتصاد

بنمو 459%.. أرباح النيل للأدوية تقترب من 170 مليون خلال 4 أشهر

أدوية- صورة أرشيفية
أدوية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن نمو أرباحها بنسبة 459%  خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية تسجيل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 169.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 30.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وكانت البورصة المصرية، قررت قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل من 500 مليون جنيه إلى 1.200 مليار جنيه.

إيرادات الشركة

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 681.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 121.76 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مؤشرات مالية

يشار أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،  سجلت صافي ربح بلغ 110.5 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى أغسطس 2025، مقابل 26 مليون جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية 

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 66.8% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 4%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

وشركة النيل للأدوية واحدة من 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وتشمل شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة العبوات الدوائية والمستلزمات الطبية.

 ويبلغ عدد العاملين بالشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة نحو 11.5 ألف عامل، وتسهم في رؤوس أموال عدد 12 شركة مشتركة.

النيل للأدوية القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام الأرباح الإيرادات

