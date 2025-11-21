سافيتش يكشف كواليس تجديد عقده مع الهلال ويعلّق على مواجهة النصر المنتظرة

أدلى الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، بتصريحات مهمة كشف فيها جوانب تتعلق بمشواره مع الفريق، وتجديد عقده، إضافة إلى رأيه في الموسم الماضي والمواجهة المرتقبة أمام النصر.

ويعد سافيتش من أبرز عناصر الهلال منذ انضمامه للفريق صيف 2023 قادمًا من لاتسيو الإيطالي، وقد نجح النادي مؤخرًا في تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين ليستمر حتى صيف 2028.

وقال سافيتش في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد للغاية بالاستمرار مع الهلال، فهو نادٍ كبير ويتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة، كما أن عائلتي ترغب في البقاء هنا".

وأضاف أن عملية تجديد العقد كانت "سهلة وسريعة"، نظرًا لرغبته في مواصلة مشواره مع الفريق، مؤكدًا أن المشروع الرياضي الحالي يعزز طموحه في المنافسة على أكبر عدد من البطولات.

تقييم الموسم الماضي وأهداف المرحلة المقبلة

وتحدث اللاعب عن أسباب تراجع الفريق في الموسم الماضي بقوله: "لقد تراخينا بشكل واضح وأضعنا فرصاً مهمة لحسم لقب الدوري، وهو ما استغله الاتحاد بأفضل طريقة".

وأكد سافيتش أن هدف الهلال هذا الموسم "تصحيح المسار والمنافسة على جميع البطولات، خاصة دوري أبطال آسيا للنخبة".

الحديث عن جيسوس وإنزاجي والديربي

وعن المقارنة بين مدربه السابق جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، ومدرب الهلال سيموني إنزاجي، قال سافيتش: "لا يوجد تشابه بينهما، فكل مدرب له طريقته الخاصة".

وأضاف أنه كان يشعر بالارتياح في العمل مع جيسوس، لكنه تأقلم سريعًا مع إنزاجي الذي وصفه بـ"المدرب صاحب الخبرة الكبيرة والأسلوب الواضح".

وأعرب سافيتش عن رغبته في مواجهة النصر تحت قيادة جيسوس، مؤكدًا: "أتطلع لتحقيق الفوز في الديربي، فهو دائمًا مباراة مختلفة وصعبة".

ويرى سافيتش أن النصر هو "المنافس المباشر للهلال هذا الموسم"، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من الدوري السعودي "هي الأصعب" نظرًا لقوة العناصر الموجودة في العالمي.

المشروع السعودي وتطور الدوري

وأشاد سافيتش بتطور الدوري السعودي قائلاً: "كل موسم ترتفع فيه المنافسة، والمشروع السعودي يفرض نفسه بقوة، وأتوقع أن يكون أقوى في السنوات المقبلة".

كما أشاد بعدد من اللاعبين السعوديين الذين يراهم قادرين على الاحتراف في أوروبا، بينهم حسان تمبكتي وناصر الدوسري ومحمد كنو وسالم الدوسري، معربًا عن سعادته باحتراف سعود عبدالحميد أخيرًا.