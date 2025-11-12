الهلال السعودي يتفق مع روبن نيفيز على تجديد عقده

توصل نادي الهلال السعودي على اتفاق مع نجمه البرتغالي روين نيفيز، لتجديد عقده، لمدة موسمين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، اتفق مسؤولو شركة نادي الهلال مع روبن نيفيز، على تجديد عقده حتى 2028.



وأضافت أن عقد نيفيز الجديد يتضمن مزايا خاصة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وينتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.



وكان نيفيز انضم إلى نادي الهلال لمدة 3 مواسم في يونيو 2023 قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.

أرقام نيفيز مع الهلال

ولعب نيفيز 103 مباريات بقميص الزعيم أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، متأخرًا بـ4 نقاط عن النصر متصدر الترتيب.