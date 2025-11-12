قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الرئيس السيسي.. إطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 في نسخته الثالثة
طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يتفق مع روبن نيفيز على تجديد عقده

روين نيفيز
روين نيفيز
محمد السعيد

توصل نادي الهلال السعودي على اتفاق مع نجمه البرتغالي روين نيفيز، لتجديد عقده، لمدة موسمين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، اتفق مسؤولو شركة نادي الهلال مع روبن نيفيز، على تجديد عقده حتى 2028.
 

وأضافت أن عقد نيفيز الجديد يتضمن مزايا خاصة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وينتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.


وكان نيفيز انضم إلى نادي الهلال لمدة 3 مواسم في يونيو 2023  قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي. 

أرقام نيفيز مع الهلال

ولعب نيفيز 103 مباريات بقميص الزعيم أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع  25 تمريرة حاسمة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في  جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، متأخرًا بـ4 نقاط عن النصر متصدر الترتيب.

الهلال السعودي روين نيفيز وولفرهامبتون الدوري السعودي أرقام نيفيز مع الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري ويوجه بسرعة استكمال تسكين الباعة الجائلين

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والعشرين للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر

رئيس الادارة المركزية للتعليم العام بوزارة التعليم تتابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس بورفؤاد لتطوير القراءة والكتابة لدى الطلاب

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد