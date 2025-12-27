بتكلفة 3 مليون و700 ألف .. متابعة أعمال رصف طريق قرية حرارة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ولا سيما مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري، لما لها من أهمية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم حركة النقل والتنمية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة اللواء محمد زايد، بمتابعة أعمال رصف طريق قرية حرارة بطول 900 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و700 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تواصل جهودها لتنفيذ خطة الرصف والصيانة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للطرق، ويتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.