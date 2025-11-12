قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
ميسي يثير الغموض حول موقفه من المشاركة في مونديال 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير عن أزمة زيزو: لا يوجد لائحة لرفض المصافحة

ميرنا محمود

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة إلى إدارة نادي الزمالك ، وذلك بسبب التركيز على ملف زيزو ٠


وقال شوبير في تصريحات اذاعية :مجلس الزمالك كان عليه التحرك نحو أسباب عدم الوصول للمركز الثاني في الدوري وكيفية العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف :هناك العديد من الملفات في نادي الزمالك تحتاج إلى علاج سريع واصلاح، واتعجب من ترك الزمالك كل ذلك والاتجاه فقط نحو ملف زيزو".

واختتم :ما هي اللائحة التي يرغب نادي الزمالك في تطبيقها على زيزو بعد رفض مصافحة هشام نصر، للأسف لا يوجد أي لائحة في هذا الشأن رغم اعترافي بخطأ زيزو".

