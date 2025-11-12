شوبير عن أزمة زيزو: لا يوجد لائحة لرفض المصافحة

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة إلى إدارة نادي الزمالك ، وذلك بسبب التركيز على ملف زيزو ٠



وقال شوبير في تصريحات اذاعية :مجلس الزمالك كان عليه التحرك نحو أسباب عدم الوصول للمركز الثاني في الدوري وكيفية العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف :هناك العديد من الملفات في نادي الزمالك تحتاج إلى علاج سريع واصلاح، واتعجب من ترك الزمالك كل ذلك والاتجاه فقط نحو ملف زيزو".

واختتم :ما هي اللائحة التي يرغب نادي الزمالك في تطبيقها على زيزو بعد رفض مصافحة هشام نصر، للأسف لا يوجد أي لائحة في هذا الشأن رغم اعترافي بخطأ زيزو".