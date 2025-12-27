باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية

قال إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن التهديدات الإسرائيلية تجاه طهران تُعد تهديدات جدية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستخدام «الورقة الإيرانية» في أي جولة انتخابية مقبلة.

تصعيد الخطاب ضد إيران

وأوضح «شير» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن نتينياهو يدرك جيدًا أن فرصه في الفوز بالانتخابات تتراجع من دون تصعيد الخطاب ضد إيران، مؤكدًا أن حزبه أو التيار السياسي الذي يمثله لن يتمكن من تحقيق النجاح الانتخابي أو العودة إلى سدة الحكم مرة أخرى دون توظيف الملف الإيراني سياسيًا.

وأضاف أن ما يتحدث عنه نتنياهو بشأن طهران ليس أمرًا جديدًا، لافتًا إلى أن إيران كانت، قبل الحرب وخلالها، تواصل تطوير قدراتها الصاروخية.

الظروف الإقليمية والتوترات

وبيّن الباحث في الشؤون الإيرانية أن طهران كانت تنتج ما يقارب 200 صاروخ يوميًا أثناء الحرب، معتبرًا أن هذا التطور العسكري يُعد أمرًا متوقعًا في ظل الظروف الإقليمية والتوترات المستمرة.