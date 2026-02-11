قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق في 2026

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

أطلقت شركة Aohi باوربنك جديدًا عالي السعة للأشخاص الذين يحملون أكثر من مجرد هاتف. 

يتميز باوربنك Future Starship Pro 310W ببطارية سعة 20,000 مللي أمبير، وطاقة كافية، نظريًا على الأقل، للاستغناء عن عدة شواحن في حقيبتك.

سعره 499 يوانًا، ويأتي بتصميم أنيق باللونين الرمادي الفضي والأسود مع شاشة صغيرة في الأمام.

يبلغ حجم الباوربنك 45.6 × 57.6 × 158 ملم ويزن حوالي 630 جرامًا، لذا فهو ليس صغيرًا جدًا، ولكن بالنظر إلى ما يُقدمه، فإن حجمه يبدو مناسبًا. 

في الواجهة الأمامية، توجد شاشة ملونة TFT مقاس 1.14 بوصة تعرض مستوى البطارية ومعلومات الشحن في الوقت الفعلي، لذا، بدلًا من التخمين بشأن سرعة شحن حاسوبك المحمول، يمكنك رؤية الأرقام مباشرةً.

باوربنك


مواصفات أوهي 310 واط ستارشيب برو

تعد الميزة الرئيسية هنا هي قدرة الإخراج، يستخدم باوربنك Starship Pro تصميمًا للمنافذ: منفذان USB-C ومنفذ USB-A.

يدعم كل من منفذي USB-C1 وUSB-C2 طاقة إدخال وإخراج تصل إلى 140 واط بشكل منفصل، أما منفذ USB-A فيدعم طاقة قصوى تبلغ 30 واط.

 عند استخدام المنافذ الثلاثة معًا، تصل الطاقة القصوى المُجمّعة إلى 310 واط (140 واط + 140 واط + 30 واط)، مع ما تسميه شركة Aohi "توزيع الطاقة الذكي" لإدارة عملية الشحن بين الأجهزة، وهذا يعني أنه قادر تقنيًا على شحن جهازَي كمبيوتر محمول عاليَي الطاقة في الوقت نفسه، مع إمكانية شحن هاتف أو ملحق آخر.

 يدعم الباوربنك بروتوكولات الشحن السريع الشائعة، بما في ذلك PD وQC وPPS (حتى 100 واط) وUFCS (63 واط)، ما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من الأجهزة.

شاحن Future Starship Pro 310W حاسوبك المحمول سرعة شحن رعة شحن حاسوبك المحمول كمبيوتر محمول الشحن السريع

