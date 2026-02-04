بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في 2026

أطلقت شركة Baseus باوربنك EnerGeek GR11، جديدا بقدرة 200 واط وبطارية بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة، مزود بكابلين USB-C مدمجين.

يتوفر الجهاز الآن على موقع JD.com وسيُطرح للبيع لأول مرة في 9 فبراير بسعر 429 يوان (62 دولارًا أمريكيًا).



مواصفات باوربنك Baseus بقوة 200 واط

يستخدم الباوربنك خمس خلايا ليثيوم أيون 21700 عالية الجودة، مصممة خصيصًا للسيارات، ليحقق طاقة إجمالية تبلغ 90 واط/ساعة.

يوفر طاقة كافية لشحن عدة هواتف ذكية، كما يدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء السفر أو العمل عن بُعد.

تصل الطاقة الإجمالية إلى 200 واط، ما يجعله متفوقًا على العديد من أجهزة الشحن المحمولة القياسية.

يأتي جهاز Baseus مزودًا بكابل USB-C قابل للسحب يدعم طاقة تصل إلى 140 واط.

أما الكابل الثاني فهو كابل شحن USB-C قابل للفصل، ويُستخدم أيضًا كحزام للحمل.

باوربنك Baseus بقوة 200 واط

يدعم الجهاز أربعة منافذ إخراج إجمالًا: منفذ USB-A واحد وثلاثة منافذ USB-C، بما في ذلك منفذا التوصيل بالكابل.

ويمكنه التعامل مع سيناريوهات إخراج متعددة، مثل شحن جهازي كمبيوتر محمول بقدرة 100 واط لكل منهما، أو إخراج طاقة مختلط بقدرة 140 واط لكل منهما (مع 22.5 واط) لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقاتها.



باوربنك Baseus بقوة 200 واط

يدعم جهاز الشحن GR11 مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن السريع، فهو متوافق مع PD 3.1 وPPS وUFCS وQC 3.0، بالإضافة إلى معايير الشحن الخاصة بأجهزة Apple وSamsung وXiaomi وHuawei وHonor وOppo وVivo.

يوفر الجهاز طاقة 33 واط لهاتف Huawei Mate 80 Pro و45 واط لهاتف Vivo X200 Pro.

كما يدعم أجهزة أخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب المحمولة والطائرات بدون طيار والكاميرات.

تُزوّد ​​Baseus جهاز GR11 بخاصية الشحن الذاتي بقدرة 140 واط.

عند توصيله بشاحن متوافق، يُشحن الجهاز من 0 إلى 100% في غضون ساعة و45 دقيقة تقريبًا.

كما يتميز بشاشة رقمية مدمجة تعرض نسبة شحن البطارية، ومستوى الطاقة المُدخلة أو المُخرجة، والوقت المُقدّر للشحن أو التفريغ المتبقي.

لإدارة الحرارة أثناء الأحمال العالية، يستخدم بنك الطاقة نظام تبريد ثلاثي الطبقات.

يجمع هذا النظام بين الجرافين المستخدم في صناعة الطيران، وعزل الأيروجيل، ونظام تنظيم درجة الحرارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أما الهيكل، فهو مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال من فئة V0، ويتضمن وسادات سيليكون مانعة للانزلاق لمزيد من الثبات.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت Baseus مؤخرًا محطة الشحن Nomos NH21 6-in-1 GaN بقدرة 245 واط، والتي تتميز بكابلات قابلة للسحب ودعم الشحن اللاسلكي Qi2.