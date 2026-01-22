بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. أنكر تكشف عن أحدث باور بانك

أطلقت شركة أنكر نسخة جديدة من الباوربنك عالميا و قد أطلق الباوربنك لأول مرة في يوليو 2025، بألوان الأسود والأبيض والأخضر. ويُضيف الطراز الوردي الجديد إلى تشكيلة المنتجات دون تغيير أي من مكونات الجهاز أو خصائص الشحن.

باور بنك أنكر نانو

يبلغ سعر الباوربنك 59.99 دولارًا أمريكيًا، وهو متوفر حاليًا على العديد من المواقع الألكترونية بينما يُباع اللون الجديد بسعره الكامل، فإن الإصدارات السابقة باللون الأسود والأبيض والأخضر متوفرة الآن بخصم (بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا).



صُمم الباوربنك نانو 10K للمستخدمين الذين يرغبون في ملحق شحن صغير الحجم وسهل الحمل. يزن 232 جرامًا فقط، وأبعاده 3.2 × 2.0 × 1.4 بوصة.

ويجعله هذا الحجم الصغير مناسبًا لوضعه في الجيب أو الحقيبة دون إضافة وزن ملحوظ. يحتوي الباوربنك على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع، وتقنية الشحن السريع، وتقنية الشحن السريع من سامسونج 2.0.

ميزات باور بنك أنكر نانو

ويعد من أبرز ميزات الباوربنك كابل USB-C المدمج. يتميز هذا الكابل بإمكانية سحبه، مما يقلل من الفوضى ويغنيك عن حمل كابل شحن إضافي.

يدعم كابل USB-C هذا سرعات شحن تصل إلى 45 واط. وتدّعي شركة أنكر أن استخدام هذا الكابل يسمح لشاحن البطارية بشحن هاتف iPhone 16 Pro إلى 50% خلال 27 دقيقة.

باوربنك

يحتوي الباوربنك أيضًا على منفذ USB-A. عند الشحن عبر هذا المنفذ، يقتصر الحد الأقصى للطاقة الخارجة على 22.5 واط. في حال استخدام المنافذ الثلاثة جميعها في الوقت نفسه، ينخفض ​​إجمالي الطاقة الخارجة إلى 7.5 واط. يساعد هذا في التحكم في الحرارة وتوزيع الطاقة عند توصيل عدة أجهزة. كما أن إعادة شحن الباوربنك Nano Power Bank 10K سريعة. عند توصيله بشاحن USB-C يدعم مدخل طاقة 30 واط، يمكن شحن الباوربنك بالكامل في غضون ساعتين تقريبًا.