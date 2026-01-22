قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. أنكر تكشف عن أحدث باور بانك

لمياء الياسين

أطلقت شركة أنكر نسخة جديدة من الباوربنك  عالميا و قد أطلق الباوربنك لأول مرة في يوليو 2025، بألوان الأسود والأبيض والأخضر. ويُضيف الطراز الوردي الجديد إلى تشكيلة المنتجات دون تغيير أي من مكونات الجهاز أو خصائص الشحن.

باور بنك  أنكر نانو

يبلغ سعر  الباوربنك   59.99 دولارًا أمريكيًا، وهو متوفر حاليًا على العديد من المواقع الألكترونية بينما يُباع اللون الجديد بسعره الكامل، فإن الإصدارات السابقة باللون الأسود والأبيض والأخضر متوفرة الآن بخصم (بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا).


صُمم  الباوربنك نانو 10K للمستخدمين الذين يرغبون في ملحق شحن صغير الحجم وسهل الحمل. يزن 232 جرامًا فقط، وأبعاده 3.2 × 2.0 × 1.4 بوصة.

ويجعله هذا الحجم الصغير  مناسبًا لوضعه في الجيب أو الحقيبة دون إضافة وزن ملحوظ. يحتوي الباوربنك  على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع، وتقنية الشحن السريع، وتقنية الشحن السريع من سامسونج 2.0.

ميزات باور بنك  أنكر نانو

ويعد من أبرز ميزات الباوربنك  كابل USB-C المدمج. يتميز هذا الكابل بإمكانية سحبه، مما يقلل من الفوضى ويغنيك عن حمل كابل شحن إضافي. 

يدعم كابل USB-C هذا سرعات شحن تصل إلى 45 واط. وتدّعي شركة أنكر أن استخدام هذا الكابل يسمح لشاحن البطارية بشحن هاتف iPhone 16 Pro إلى 50% خلال 27 دقيقة.

باوربنك

يحتوي الباوربنك أيضًا على منفذ USB-A. عند الشحن عبر هذا المنفذ، يقتصر الحد الأقصى للطاقة الخارجة على 22.5 واط. في حال استخدام المنافذ الثلاثة جميعها في الوقت نفسه، ينخفض ​​إجمالي الطاقة الخارجة إلى 7.5 واط. يساعد هذا في التحكم في الحرارة وتوزيع الطاقة عند توصيل عدة أجهزة. كما أن إعادة شحن الباوربنك Nano Power Bank 10K سريعة. عند توصيله بشاحن USB-C يدعم مدخل طاقة 30 واط، يمكن شحن الباوربنك بالكامل في غضون ساعتين تقريبًا.

شركة أنكر باوربنك كابل USB C سرعات شحن شاحن USB C

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة

يوسف بلعمري

محمد عبدالجليل: بلعمري على مستوى علي معلول.. ومروان عثمان مثل أزارو

الزمالك

يهدد استقرار الفريق.. هشام يكن يهاجم التفريط في نجوم الزمالك

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

