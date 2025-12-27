القدرات الصاروخية الإيرانية تشعل قلق إسرائيل وأمريكا قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

قال الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في الشؤون الإيرانية بمؤسسة الأهرام، إن البرنامج الصاروخي الإيراني أصبح يحظى بالأولوية القصوى لدى كل من إسرائيل والولايات المتحدة في المرحلة الحالية، لكونه السلاح الذي استخدمته إيران خلال حرب الأيام الـ12، وترك تأثيرًا مباشرًا داخل العمق الإسرائيلي، موضحا أن الضربات الصاروخية الإيرانية طالت مدنًا رئيسية مثل حيفا وتل أبيب وغيرها، وهو ما دفع إسرائيل إلى اعتبار البرنامج الصاروخي الخطر الأكبر في الوقت الراهن.

البرنامج النووي الإيراني

وأضاف ناجي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني لم تؤدِّ إلى تدميره بالكامل، خلافًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي لم يُدمَّر، لكنه تعرض لأضرار جسيمة ربما ساهمت في تأخيره، ونتيجة لذلك، تحولت الأولوية الإسرائيلية الآن إلى مواجهة القدرات الصاروخية الإيرانية.

تصاعد التهديدات الإسرائيلية

وأكد أن تصاعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة يرتبط بعدة تطورات مهمة، من بينها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة ولقاؤه مع ترامب خلال الأيام أو الساعات المقبلة، إضافة إلى ملف الانتخابات الإسرائيلية المقررة عام 2026، حيث يسعى نتنياهو إلى امتلاك ورقة سياسية وأمنية قوية يعزز بها موقعه في المشهد الانتخابي.