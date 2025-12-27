قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته، بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار السياسي، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

 حل عادل وشامل للقضية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

استئناف المسار السياسي

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مثمنًا الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم التهدئة في اليمن وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف المسار السياسي الشامل.

قرارات الشرعية الدولية

كما شدد وزيرا خارجية مصر والكويت على رفضهما القاطع للخطوات الإسرائيلية الأحادية، وعلى رأسها الاعتراف بما يسمى «أرض الصومال»، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الوزيران التزامهما الراسخ بدعم سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ومساندة مؤسساته الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

عمق العلاقات الأخوية

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت.

