خبير: نتنياهو يوظّف الملف الإيراني لتخفيف الضغوط الدولية بشأن غزة

قال الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في الشؤون الإيرانية بالأهرام، إن الملف الإيراني ليس بالأمر السهل بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي، مؤكّدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيضع هذا الملف على جدول مباحثاته مع الرئيس الأمريكي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف ناجي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يسعى نتنياهو لإقناع الإدارة الأمريكية بشن ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، بينما قد يرى الرئيس الأمريكي أن الهدف من الحرب السابقة—وهو إبطاء البرنامج النووي الإيراني—قد تحقق بالفعل، ما يقلل من دوافعه لشن هجوم جديد في هذه المرحلة.

وأشار الخبير إلى أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في المنطقة، مثل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المتعلق بقطاع غزة ووقف إطلاق النار، حيث يحاول نتنياهو استخدام الملف الإيراني لتخفيف الضغوط الدولية، في وقت تتحفظ فيه دول مثل مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة على ممارساته في هذا الصدد، لافتا إلى أن أي خطوة إسرائيلية في هذا الملف تواجه عقبات كبيرة في المرحلة الحالية.