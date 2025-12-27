إيران وأوكرانيا تتصدران المشهد| وأجندة ساخنة في البيت الأبيض.. ماذا يحدث قبل لقاء ترامب مع نتنياهو وزيلينسكي؟

تشهد الساحة السياسية الدولية تحركات دبلوماسية لافتة، تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بعدد من القضايا العالمية الحساسة، وعلى رأسها الملفان الإسرائيلي والإيراني، إضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مهمة حول لقاءات مرتقبة مع عدد من القادة الدوليين.

زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء هذا الإعلان في تصريحات أدلى بها ترامب لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع قادة دوليين، معبرا عن تقديره لما وصفه بعودة احترام هذه القيادات للولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال تصريحات له: "سيأتي زيلينسكي وبيبي، جميعهم قادمون.. سيأتون جميعا.. إنهم يحترمون بلدنا مجددا"، في إشارة إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأوكراني.

الملف الإيراني محور لقاء ترامب ونتنياهو

ووفقا لتقرير نشرته شبكة إن بي سي الأمريكية، من المتوقع أن يقوم بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع ترامب بإطلاعه على ما تعتبره إسرائيل تهديدا متزايدا من جانب إيران، ويرجح أن يتركز النقاش حول التطورات الأمنية في المنطقة، وما تراه تل أبيب من مخاطر مرتبطة بالأنشطة الإيرانية.

لقاء ترامب وزيلينسكي والقضايا الأوكرانية

ومن المنتظر أن يتناول اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي عدة ملفات مهمة، من بينها الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

كما سيشمل النقاش إدارة محطة زابوروجيا النووية، التي تعد من أبرز القضايا الحساسة، إضافة إلى مسألة السيطرة الإقليمية على منطقة دونباس شرقي البلاد، وهي الأراضي التي تطالب روسيا بضمها.

موقف واشنطن من خطة زيلينسكي

أما خطة زيلينسكي، التي وصفها مسؤولون أوكرانيون بأنها محاولة لإظهار قدر من المرونة السياسية دون التنازل عن أي أراض أو سيادة، فقد قوبلت بردود فعل محدودة من جانب الإدارة الأمريكية، دون إعلان موقف واضح أو دعم صريح لها حتى الآن.

والجدير بالذكر، أن تعكس هذه اللقاءات المرتقبة حجم التحديات الدولية التي تواجهها الولايات المتحدة، ودورها المحوري في ملفات إقليمية معقدة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

كما تبرز أهمية هذه الزيارات في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات الأمريكية مع حلفائها، في ظل توترات دولية متصاعدة ومصالح متشابكة.