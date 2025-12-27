فقدت السينما أهم مبدعيها.. مهرجان القاهرة الدولى ينعى المخرج داود عبد السيد

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير داود عبد السيد، أحد أبرز صُنّاع السينما المصرية والعربية، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ترك خلالها بصمات خالدة في تاريخ الفن السابع، وقدّم أعمالًا شكلت وجدان أجيال من محبي السينما، من بينها الكيت كات وسارق الفرح وأرض الخوف ورسائل البحر وغيرها من العلامات الفارقة في الإبداع السينمائي.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:"برحيل داود عبد السيد تفقد السينما المصرية أحد أهم مبدعيها وأكثرهم صدقًا وخصوصية. كان صاحب رؤية فلسفية وإنسانية نادرة، وترك لنا أعمالًا ستبقى مرجعًا في الجمال والوعي والمعنى. لقد ساهم داود عبد السيد في ترسيخ مفهوم السينما كفن للتأمل والبحث في الإنسان والمجتمع، وسنظل نحتفي بإرثه ونتعلم من بصيرته السينمائية العميقة."

ويتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأصدقائه وتلاميذه وجمهور السينما المصرية والعربية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.