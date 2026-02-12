قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حي جنوب الغردقة: السيطرة على حريق في خلاطة أسفلت دون إصابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

تمكنت الأجهزة المعنية من السيطرة على حريق اندلع في خلاطة أسفلت تابعة لإحدى شركات المقاولات بتقسيم مواد البناء جنوب الغردقة، صباح اليوم الخميس، نتيجة ماس كهربائي بالمولد الخاص بالموقع. 

وفي إطار توجيهات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، انتقل اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة إلى موقع البلاغ فور تلقيه إخطارًا باندلاع الحريق، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال السيطرة.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد 2 سيارة إطفاء، وتم التعامل مع الحريق بسرعة وكفاءة عالية، حيث جرى عزل مصدر النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على تلفيات مادية لحقت بحاوية المعدات.

وأضاف رئيس حي جنوب الغردقة أنه عقب المعاينة الأولية والفنية، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي مفاجئ بإحدى التوصيلات، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل حاوية (كونتنر) مخصصة لتخزين المعدات الفنية والتهمتها بالكامل، مؤكدًا على الشركة ضرورة سرعة اتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة وتلافي أسباب الخلل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

