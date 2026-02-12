محافظ كفر الشيخ: البدء في إنشاء وحدة إطفاء بالمنطقة الصناعية ببلطيم| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، البدء في إنشاء وحدة إطفاء جديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم، في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة الحماية المدنية وتعزيز إجراءات السلامة والأمان داخل المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لتدعيم خدمات الحماية المدنية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية التي تدعم الاستثمار، وتوفير بيئة عمل آمنة للمستثمرين والعاملين، ودعم التنمية الصناعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء وحدة الإطفاء يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو حرائق، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مشددًا على الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الفنية والهندسية أثناء التنفيذ.

شدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروع، للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يحقق أعلى معدلات الأمان ويعزز منظومة الحماية المدنية بالمحافظة.