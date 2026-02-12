معرض ملابس للأسر الأكثر رعاية بقرى سيدي سالم في كفر الشيخ| صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 400 أسرة بقرى العبايدة ونايف عماد ومنشية على وكفر المشارقة وأبو فرين وعزبة المراية وعزبة الوز وأبو أحمد بمركز سيدى سالم فى محافظة كفرالشيخ، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الثانى.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن تنظيم المعرض الهدف منه رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع بدء العام الدراسي الثانى، مؤكدًا أنها تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة.

وأضاف أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها للملابس الجديدة.

يذكر أن تنظيم جمعية الأورمان لمعارض الملابس الجديدة فى محافظة كفرالشيخ يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.