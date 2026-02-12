قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معرض ملابس للأسر الأكثر رعاية بقرى سيدي سالم في كفر الشيخ| صور

معرض ملابس
معرض ملابس
محمود زيدان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 400 أسرة بقرى العبايدة ونايف عماد ومنشية على  وكفر المشارقة وأبو فرين وعزبة المراية وعزبة الوز وأبو أحمد بمركز سيدى سالم فى محافظة كفرالشيخ، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الثانى.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن تنظيم المعرض الهدف منه رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع بدء العام الدراسي الثانى، مؤكدًا أنها تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة.

وأضاف أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها للملابس الجديدة.

يذكر أن تنظيم جمعية الأورمان لمعارض الملابس الجديدة فى محافظة كفرالشيخ يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جمعية سيدي سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

ايجي بست

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

معتصم النهار

معتصم النهار: اتحاربت من ولاد بلدي ومسابونيش في حالي

رامي جمال

مع الأغاني النكد.. رامي جمال يعلن عن حفل جديد في عيد الحب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد