روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
محافظات

استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ

محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال منظومة النظافة بحي شرق، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الأتربة، وغسيل الأرصفة، وري الزراعات، وتقليم وتهذيب الأشجار، للحفاظ على مستوى النظافة العام وتحسين البيئة المحيطة.

جاء ذلك تحت إشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق، وجرى متابعة سير العمل على مدار اليوم، والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة، وتنظيف الأحواض من الحشائش، والاهتمام بأعمال الري وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية بمداخل وشوارع الحي، إلى جانب تمهيد وتسوية بعض الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من المخلفات.

وشهدت الحملات متابعة ميدانية من د. أيمن شلبي نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وطارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل، وفريق العمل المعاون من الملاحظين والعمال والسائقين، مع استمرار المتابعة اليومية على مدار الساعة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط بالشوارع.

أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار حي شرق حي شرق كفر الشيخ

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

معتمد جمال

قرار عاجل من معتمد جمال بعد فوز الزمالك علي سموحة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد صناعة هدف ليفربول ضد سندرلاند

برشلونة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

