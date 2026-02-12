استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال منظومة النظافة بحي شرق، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الأتربة، وغسيل الأرصفة، وري الزراعات، وتقليم وتهذيب الأشجار، للحفاظ على مستوى النظافة العام وتحسين البيئة المحيطة.

جاء ذلك تحت إشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق، وجرى متابعة سير العمل على مدار اليوم، والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة، وتنظيف الأحواض من الحشائش، والاهتمام بأعمال الري وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية بمداخل وشوارع الحي، إلى جانب تمهيد وتسوية بعض الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من المخلفات.

وشهدت الحملات متابعة ميدانية من د. أيمن شلبي نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وطارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل، وفريق العمل المعاون من الملاحظين والعمال والسائقين، مع استمرار المتابعة اليومية على مدار الساعة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط بالشوارع.