محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية طب الفم والأسنان| صور

محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية طب الفم والأسنان، وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور أحمد فاضل نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأولياء الأمور، والخريجين والخريجات.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقرة إنشادية مميزة أضفت أجواءً من البهجة والفخر بين الحضور، ثم كلمة لعميد كلية طب الفم والاسنان وأداء قسم المهنة، وكلمة نقيب  أطباء الاسنان بكفر الشيخ.

وألقى الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، كلمة قبل أن يتم تكريم أوائل الخريجين والمتميزين، والتقاط الصورة التذكارية للدفعة السادسة وسط أجواء احتفالية غلبت عليها مشاعر السعادة والاعتزاز.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من أطباء الأسنان، مؤكدًا أن كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ استطاعت خلال سنوات قليلة أن ترسخ مكانتها العلمية والعملية، وأن تثبت أن الجامعات الإقليمية قادرة على المنافسة والتميّز والريادة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تخريج الدفعة السادسة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الكلية نحو ترسيخ دورها كمركز علمي متقدم في دلتا مصر، يسهم في إعداد أطباء أسنان مؤهلين علميًا وعمليًا، قادرين على تقديم خدمة صحية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية.

وأكد الدكتور يحيي عيد، أن تخصص طب وجراحة الفم والأسنان أصبح من أكثر التخصصات تطورًا ودقة، حيث امتد ليشمل جراحات الفم والوجه والفكين، وزراعة الأسنان والتعويضات السنية المتقدمة، وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال، وعلاج الجذور باستخدام التقنيات الميكانيكية والميكروسكوبية الحديثة، إلى جانب طب أسنان المجتمع والوقاية وصحة الفم العامة، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية والتصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة الرقمية والأشعة المتقدمة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التطور المتسارع يفرض على الخريجين التزامًا دائمًا بالتعليم المستمر والتدريب المتخصص ومواكبة المستجدات العلمية، مشيرًا إلى أن طبيب الأسنان اليوم يجمع بين المهارة الجراحية والدقة الفنية والفهم الطبي الشامل للحالة الصحية للمريض.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في إطار رؤية واضحة تعتبر أن الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المبادرات الوطنية في مجالات الصحة المدرسية والكشف المبكر للأطفال، وصحة المرأة، والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بصحة الفم، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تتطلب مشاركة فاعلة من أطباء أسنان مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والمهارية.

ووجّه الدكتور يحيي عيد، تحية خاصة للطلاب الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا أنهم كانوا جزءًا أصيلًا من نسيج الجامعة وأسهموا في إثراء بيئتها الأكاديمية والثقافية، معربًا عن ثقته في أنهم سيكونون سفراء مشرفين للجامعة ولجمهورية مصر العربية.

وخاطب رئيس جامعة كفر الشيخ، الخريجين قائلًا إنهم لا يحملون شهادة فقط، بل يحملون أمانة العلم وثقة المرضى وآمال أسر انتظرت هذه اللحظة بفخر، مؤكدًا أن أعظم ما يميز الطبيب ليس مهارته فحسب، بل إنسانيته وضميره وإخلاصه، داعيًا إياهم إلى أن تكون عياداتهم منارات للعلم والرحمة، وأن يكون نجاحهم إضافة حقيقية لوطنهم.

واختتم الدكتور يحيي عيد، كلمته بتقديم التهنئة للخريجين وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، وأن يكون علمهم نافعًا وعملهم خالصًا، وأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

