كفر الشيخ تحصد المركز الأول في برمجيات الذكاء الاصطناعي بملتقى الدلتا | صور

شاركت جامعة كفر الشيخ في فعاليات الملتقى البيئي الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا، والذي يضم 14 جامعة متنوعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية وهي جامعات «كفر الشيخ، المنصورة، دمياط، طنطا، المنوفية، الدلتا، السادات، حورس، السلام بمصر، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، الريادة، المنصورة الأهلية، سمنود التكنولوجية»، واستضاف الملتقي جامعة طنطا، وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وانطلقت فعاليات الملتقى تحت شعار «الأكاديميا والصناعة: نحو سد الفجوة»، بحضور الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات ونوابهم، في أجواء أكاديمية وبحثية متميزة هدفت إلى تبادل الخبرات ودعم الابتكار في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وأعلن الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة مشاريع الطلاب للذكاء الاصطناعي، والتي شهدت منافسة قوية بين فرق طلابية من مختلف جامعات التحالف، وقدم فريق الجامعة مشروعا مبتكرا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية واقتراح حلول عملية للتحديات البيئية المحلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ فخره وسعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بالتميز العلمي والابتكار، ودعم طلابها لقيادة مستقبل التكنولوجيا البيئية، مؤكدا أن الفوز بالمركز الأول يعزز مكانة الجامعة في مواجهة القضايا البيئية عبر الحلول الذكية، ويبرهن على قدرة طلابها على المنافسة في أعلى المستويات الأكاديمية.

وأكد الدكتور يحيي عيد، أن مشاركة جامعة كفر الشيخ في هذا الملتقى تأتي في إطار دعم التعاون العلمي بين جامعات التحالف، ونقل أفضل الممارسات في مجالات البيئة وتكنولوجيا المعلومات، وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي المشترك بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبها أوضحت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن طلاب الجامعة قدموا نموذجا حقيقيا للتفوق والابتكار، من خلال مشروع ذي قيمة علمية وتطبيقية عالية يسهم في تحسين السياسات البيئية، مؤكدة إيمان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأهمية دعم المبادرات التي تربط بين المعرفة والتطبيق، وتعزز دور الشباب في بناء مجتمع مستدام.

وشارك في لجان تحكيم المشروعات الطلابية الدكتور إيمان سعد، وكيل كلية الهندسة، والدكتور محمود ياسين، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي ، والدكتور علا عبد المنعم، وكيل معهد النانو، والدكتور داليا شبل، رئيس قسم العمارة ، كما رافق الطلاب خلال فعاليات الملتقى المدرس المساعد محمد غلة بكلية الهندسة.

ويذكر أن الملتقى تضمن جلسات نقاشية وعروضا علمية، أتاحت فرصا واسعة للتفاعل وتبادل الخبرات بين ممثلي الجامعات المختلفة، وأسهمت في تعزيز شبكة العلاقات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية في إقليم الدلتا.