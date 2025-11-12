شوبير يهاجم الزمالك بسبب زيزو: ركّزوا على إصلاح النادي بدلًا من الأزمات الجانبية

وجّه الإعلامي أحمد شوبير ، انتقادات لاذعة لمجلس إدارة نادي الزمالك، عقب تقدّم الأخير بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو"، بدعوى تعمّده عدم مصافحة المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، عقب مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية صباح الأربعاء، إن الزمالك تقدّم بشكوى رسمية مطالبًا بتوقيع عقوبة على اللاعب استنادًا إلى لائحة السلوك والالتزام، متسائلًا: "ما الذي تنص عليه اللائحة في مثل هذه الحالة؟ هل هناك نص صريح يعاقب اللاعب على عدم المصافحة؟".



وأضاف: "أنا بالفعل وجّهت اللوم لزيزو على تصرفه، لأنه كان من الأفضل أن يُصافح الجميع، لكنني في الوقت ذاته يجب أن أكون منصفًا، فاللاعب صافح لاعبي الزمالك والجهاز الفني والإداري واحتضن الكابتن أحمد عبد الرؤوف بعد المباراة، وهذا تصرف محترم من لاعب محترف".

وأشار شوبير ، إلى أن اللائحة تتحدث عن احترام المعايير والروح الرياضية، لكنها لم تذكر عقوبات واضحة لمثل هذه التصرفات، مؤكدًا أن الأمر لا يستحق كل هذا التصعيد، قائلاً: "هل من المنطقي أن نذهب إلى لجنة الانضباط بسبب لقطة مصافحة؟".

وانتقد شوبير، لجوء إدارة الزمالك إلى تقديم الشكوى، مؤكدًا أن النادي يجب أن ينشغل بـ إصلاح أوضاعه الرياضية والإدارية بدلًا من "دغدغة مشاعر الجماهير" بمثل هذه القضايا، مضيفًا: "الزمالك خسر السوبر، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكن الأهم هو العمل على تصحيح المسار".

وتابع: "الزمالك يعاني من أزمات في كرة اليد والسلة والطائرة، وحتى كرة القدم لم تعد تنافس على المراكز الأولى، لذلك على مجلس الإدارة أن يركّز على الملفات الكبرى مثل القضايا القانونية مع جروس وساسي وجوميز، وأزمة أرض أكتوبر، بدلاً من الانشغال بشكوى زيزو".

واختتم شوبير ، تصريحاته قائلاً: "زيزو لم يُخطئ في أحد، ولم يتلفظ بكلمة خارجة، وكل ما حدث أنه لم يُصافح نائب رئيس النادي، فلا داعي لتضخيم الأمر، وجماهير الزمالك تنتظر رؤية ناديها يعود للبطولات والمنافسة، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل المؤسسي الجاد، لا بالشكاوى الهامشية".