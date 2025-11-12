قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ميدو يهاجم زيزو: كنت سأرد بقوة لو حدث معي

ميدو
ميدو
منار نور

انتقد الإعلامي أحمد حسام “ميدو” تصرف لاعب الأهلي أحمد مصطفى زيزو بعد تجاهله مصافحة هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال مراسم تتويج الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري، معتبرًا أن ما حدث يتنافى مع قيم الاحترام المتبادل بين الأجيال في الوسط الرياضي.


وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار:
“ما فعله زيزو تصرف غير مقبول، فالاحترام بين الأجيال أحد أهم أصول اللعبة، لو كان الموقف معي، لكنتُ تصرفت بشكل قوي، لأن عدم المصافحة أمر لا يليق بالرياضة.”


وأضاف ميدو أن خالد مرتجي، نائب رئيس النادي الأهلي، تورط في الموقف دون مبرر، موضحًا:
“كان على مرتجي ألا يتدخل، لأنه أكبر من الدخول في مثل هذه التفاصيل.”


وأشار ميدو إلى أن التواضع واحترام الآخرين من شيم المنتصرين، قائلاً:
“زيزو بعد عشر سنوات سيشعر بالندم على هذا التصرف، تمامًا كما ندمتُ من قبل على موقفي مع الكابتن حسن شحاتة.”
واختتم تصريحاته مؤكدًا:
“كان على زيزو أن يصافح هشام نصر، ليس فقط لأنه يمثل نادي الزمالك، ولكن لأنه رجل أكبر منه سنًا، واحترامه واجب قبل أي اعتبار.”

