ميدو يهاجم زيزو: كنت سأرد بقوة لو حدث معي

انتقد الإعلامي أحمد حسام “ميدو” تصرف لاعب الأهلي أحمد مصطفى زيزو بعد تجاهله مصافحة هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال مراسم تتويج الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري، معتبرًا أن ما حدث يتنافى مع قيم الاحترام المتبادل بين الأجيال في الوسط الرياضي.



وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار:

“ما فعله زيزو تصرف غير مقبول، فالاحترام بين الأجيال أحد أهم أصول اللعبة، لو كان الموقف معي، لكنتُ تصرفت بشكل قوي، لأن عدم المصافحة أمر لا يليق بالرياضة.”



وأضاف ميدو أن خالد مرتجي، نائب رئيس النادي الأهلي، تورط في الموقف دون مبرر، موضحًا:

“كان على مرتجي ألا يتدخل، لأنه أكبر من الدخول في مثل هذه التفاصيل.”



وأشار ميدو إلى أن التواضع واحترام الآخرين من شيم المنتصرين، قائلاً:

“زيزو بعد عشر سنوات سيشعر بالندم على هذا التصرف، تمامًا كما ندمتُ من قبل على موقفي مع الكابتن حسن شحاتة.”

واختتم تصريحاته مؤكدًا:

“كان على زيزو أن يصافح هشام نصر، ليس فقط لأنه يمثل نادي الزمالك، ولكن لأنه رجل أكبر منه سنًا، واحترامه واجب قبل أي اعتبار.”