نجم الزمالك السابق: زيزو أخطأ بعدم مصافحة هشام نصر

علق محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، علي تصرف أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق خلال مراسم تتويج السوبر المصري لم يكن موفقاً، بعد أن تجنّب مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على منصة التتويج.

وأوضح صلاح، من خلال ببرنامج «البريمو» على قناة «تن»، أنه لا يتفق مع ما فعله زيزو، مشيراً إلى أن اللاعب كان يجب أن يتعامل بطريقة أفضل في هذا الموقف احتراماً للمناسبة والرموز الرياضية.

وأضاف أن خوان ألفينا بيزيرا لم يكن يعرف هوية الشخصيات الرسمية المتواجدة، سواء وزير الرياضة أو مسؤولي الأندية، لكنه بدوره ارتكب خطأ مماثلاً بعدم التحية أو المصافحة، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تتطلب المزيد من الوعي والاحترافية.