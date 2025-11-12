حسين الشحات يُوجّه رسالة لـ أكرم توفيق.. ماذا قال؟

وجّه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي رسالة لأكرم توفيق لاعب الشمال القطري، في عيد ميلاده.

وكتب الشحات عبر ستوري حسابه على انستجرام: “أخويا وحبيب قلبي كل سنة وانت طيب يا حبيبي والعمر كله ليك يارب”.

وكشف حسين الشحات لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التجديد مع المارد الأحمر، إذ ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الشحات في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكورة مع فايق»: «أنا لأ لسة ماجددتش ومفيش أي حاجة وربنا كريم، وأنا راضي بكل حاجة»، مشيرا: «كان جاي ليا عروض بالفعل من ليبيا والسعودية وكذا عرض تاني ولكن مكنش في أي كلام وأنا مستني النادي (الأهلي)، وربنا كريم إن شاء الله».

ولم يكن الشحات ضمن كتيبة الأهلي التي شاركت ببطولة السوبر المصري، وأحرزت اللقب على حساب الزمالك، إذ يعاني من مزق في وتر العضلة الخلفية

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للأندية الأبطال، على حساب الغريم التقليدي الزمالك. واقتنص الأهلي اللقب السادس عشر في تاريخه، فيما توقف رصيد الزمالك عند 4 بطولات.

واحتضن ملعب محمد بن زايد نهائيات اللقاء، الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد، عن طريق بن شرقي ومروان عطية