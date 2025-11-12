الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاوضات من النادي الأهلي لنادي بتروجيت لضم لاعبه خلال الميركاتو الشتوي.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “إدارة الأهلي فتحت خطوط مفاوضات مع نادي بتروجيت من أجل ضم اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان والنادي أبدى موافقة مبدئية على انتقال الفلسطيني إلى المارد الأحمر”.

وتابع: “حامد حمدان لا يمانع الانتقال إلى النادي الأهلي في يناير المقبل، ومرحب بالفكرة، وتوروب المدير الفني للنادي الأهلي معجب بحامد حمدان وطلب من إدارة النادي التعاقد مع اللاعب في يناير لتدعيم خط الوسط الدفاعي للفريق خاصة أن هذا المركز لا يتواجد فيه سوى مروان عطية فقط”.

وأضاف: “الاتفاق المبرم مع نادي الزمالك ينص على انتقال حمدان إلى الأبيض في يناير مقابل 20 مليون جنيه، ولكن الزمالك لم يرد علينا حتى الآن ونعلم مدى أزمات النادي بالإضافة إلى أزمة وقف القيد وبالتالي من الأقرب أن ينتقل حمدان إلى الأهلي في يناير”.