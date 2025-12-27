قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بطولة سعد الصغير وعايدة رياض .. تفاصيل المسلسل الجزائري فرصة عمل

سعد الصغير
تقى الجيزاوي

في تجربة هي الأولى من نوعها، يجري حاليا تصوير مسلسل من انتاج جزائري في مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، و يضم مجموعة من النجوم الجزائريين و المصريين. 

العمل الذي يحمل كعنوان مبدئي "فرصة عمل"، هو من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، و تأليف السيناريست و الكاتب المصري أحمد صبحي. 

و يشارك فيه كل من الفنانة القديرة عايدة رياض و الفنان القدير محمد الصاوي، إلى جانب عمرو عبد العزيز، سعد الصغير و عزة مجاهد، و كضيف شرف الفنان علاء مرسي.

 أما من الجانب الجزائري حضرت أسماء من بينها الممثلة سهيلة معلم و الفنان محمد خساني إلى جانب ابنته يمينة التي بدأت تشتهر بظهورها الناجح في المسلسلات الجزائرية. العمل الفني الذي يتم بثه خلال السباق الرمضاني 2026، سيعرض على قناة وان تي في الجزائرية، والمفاجأة بالنسبة للجهمور أنه سيأتي في تناغم اللهجتين المصرية والجزائرية في تجربة هي الأولى من نوعها.

 وعن القصة يقول المخرج المصري وائل فهمي عبد الحميد: "تدور الأحداث بين الجزائر و مصر، تحكي عن شاب مصري كان متزوج من فتاة جزائرية، و تفآجأ أن صديق عمره في مصر نصب عليه في شركتهما التي يديرانها معا، و لدي عودته إلى مصر يواجه مواقف صعبة بدخوله السجن إثر قضية قتل لفقت له. 

 قبل خوضه هذا العمل، كان المخرج وائل عبد الحميد، الذي دخل السباق الرمضاني العام الماضي، بمسلسل " أزمة ثقة" ( بطولة هاني عادل و نجلاء بدر )، قد خاض تجربة أعمال عربية مشتركة و أخرج  مسلسلات كوميدية في دول الخليج، و على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية. و بخصوص التعاون مع طاقم المسلسل الجزائري يقول المخرج : "  أنا تفاجئت بصراحة بمستوى الممثلين الجزائريين و مدى التزامهم و  تعاونهم في التوجيهات في سبيل أن يكون العمل في أحسن صورة للجميع، و أتمنى أنها لن تكون آخر تجربة".

من جانبه قال الفنان القدير محمد الصاوي: " أنها فرصة جميلة، بالنسبة للشعبين على المستوى الأول، إيجاد هذه الشراكة المصرية التي تتوسع إلى باقي الدول العربية، و سعيد بعملي مع فنانين جزائريين، يجمعنا بهم العمل في قالب كوميدي جميل"  و عن فكرة المزج بين اللهجتين : " أن الجمال في هذه التجربة هي فكرة التلاحم و التناغم بين الممثلين في الأداء ، و الأجمل أن الدراما ساعدت أن نكون إيد وحدة". 


هذا و في لقاءنا بها في كواليس التصوير، أعربت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم، و التي لاقت كل أعمالها نجاحا جماهيريا في الجزائر، منذ ظهورها كنجمة أولى في أعمال كوميدية و درامية ناجحة آخرها "بنات المحروسة" في رمضان 2024 عن مدى سعادتها بالانتقال لهذه المرحلة نحو لقاء نجوم من الفن المصري، و بالنسبة إليها هو حلم تحقق أن تشارك في عمل في البلد التي ألهمتها: " أنا سعيدة بتعاملي الأول مع المخرج المصري وائل عبد الحميد، بعد تعامل مع مخرجين من العالم العربي، و ساعدنا بفضل توجيهاته في التأقلم مع جو العمل و التعاون أكثر مع الفنانين المصريين"و قالت أن طموحها أن تري اليوم : " أعمالا جزائرية تروج لثقافة بلدها و تعرف بها على أحسن صورة، من خلال إنتاج مكثف يساعد على ذلك. 

وقال الفنان محمد خساني: " حققت حلمي من خلال هذه التجربة الجديدة، لأن مصر بالنسبة لي هي مدرسة تعلمت منها الكثير في مجال الفن، و بفضل فنانيها الكبار و على رأسهم الزعيم عادل إمام، أحمد زكي، عمر الشريف و غيرهم من العمالقة الذين أنجبتهم مصر، و كبرنا على أعمالهم. و اليوم أحقق حلما ليس فقط بالتواجد في مصر بل كذلك بالوقوف أمام فنانين من قامة عايدة رياض، علاء مرسي و محمد الصاوي، و اعتبر تواجدي معهم ومزيا و كأني أرى أمامي الزعيم عادل إمام. " و تأثر خساني بمدى كرم و تواضع الفنانة عايدة رياض و ترحيبها و هي تحمل تاريخا فنيا عريقا، كما أن محمد الصاوي و علاء مرسي قابلهم بترحاب كبير، و تأثرت كثيرا لأني رأيت من خلالهم صورة الجزائر بشكل أعتز و أفتخر بانتمائي لبلدي". 
يذكر أن العمل يشارك فيه كذلك فنانون جزائريون علي غرار الفنانة القديرة ليندة ياسمين.

