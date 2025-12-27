طرح أغنية قلبك تلاجة من فيلم إن غاب القط .. غدا

مع اقتراب انطلاق العام الجديد، يترقّب الجمهور طرح أغنية "قلبك تلاجا"، الأغنية الرسمية لفيلم "إن غاب القط"، والمقرر إصدارها غدًا، لتكشف عن أول ملامح العالم الموسيقي للفيلم.

الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وغناء فارس سكر، وتقدّم مزيجًا من الإحساس والإيقاع، في تمهيد موسيقي لأحد أكثر أفلام الموسم انتظارًا.

فيلم إن غاب القط

وكان طرح الفنان اَسر ياسين البوستر الرسمى لفيلمه الجديد «إن غاب القط » المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجارى ثم بعدها ينطلق عرضه فى جميع الدول العربية.

وقال آسر ياسين، عبر حسابه بموقع «انستجرام»: «فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقى علاقة توكسيك، شوف هيطلع معاك إيه؟!، إن غاب القط،قريبا بجميع دور العرض!، إن_غاب_القط، ديسمبر_2025».

فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من ألفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.