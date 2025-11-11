قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

عاد التوتر ليخيّم مجددًا على العلاقة بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد قرار استبعاد النجم الشاب لامين يامال من قائمة منتخب إسبانيا، قبل مواجهتي جورجيا وتركيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء الاستبعاد المفاجئ بعدما تبيّن أن اللاعب خضع لتدخل علاجي في منطقة العانة دون إبلاغ الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني.

كان يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، قد التحق بمعسكر المنتخب رغم معاناته منذ أسابيع من إصابة مزمنة في الفخذ والعانة أثّرت على مستواه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
لكن المفاجأة ظهرت عندما اكتشف الطاقم الطبي للمنتخب أن اللاعب خضع صباح يوم الاثنين 10 نوفمبر لجلسة علاجية بالترددات الراديوية لتخفيف آلام العانة، دون تنسيق مسبق مع الاتحاد.

 

وردّ الاتحاد الإسباني ببيان شديد اللهجة، أعرب فيه عن دهشته وانزعاجه من تصرّف نادي برشلونة، مؤكدًا أن الجهاز الطبي للمنتخب علم بالأمر متأخرًا عند الساعة 1:47 ظهرًا من اليوم الأول للمعسكر.

وجاء في البيان:"تعرب الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني عن دهشتها بعد علمها بخضوع اللاعب لامين يامال لعملية بالترددات الراديوية صباح 10 نوفمبر، دون أي إشعار مسبق، ودون الاطلاع على التوصيات الطبية التي تقضي براحة تمتد إلى عشرة أيام."

وبناءً على ذلك، قرر الاتحاد استبعاد اللاعب رسميًا من قائمة المنتخب لمواجهتي التصفيات.

 

يعاني يامال من التهاب مزمن في العانة، وهي إصابة شائعة بين لاعبي كرة القدم تنتج عن تمزقات دقيقة في الأنسجة العضلية بالفخذ، وتتطلب راحة ومتابعة دقيقة لتجنّب الانتكاسات.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، استعان برشلونة بطبيب بلجيكي متخصص في هذا النوع من الإصابات، بالتنسيق مع طبيب النادي ريكارد برونا، وأظهرت الفحوص أن حالة اللاعب إيجابية ومستقرة، وأنه يتقدّم في برنامجه العلاجي كما هو مخطط له.

 

تأتي هذه الواقعة لتفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين برشلونة والاتحاد الإسباني، بعد سلسلة من الخلافات السابقة بشأن جاهزية اللاعبين الشباب واستدعائهم للمنتخبات دون تنسيق كافٍ مع الأندية.

ويبدو أن العلاقة بين الطرفين تتجه إلى مزيد من التصعيد، خصوصًا مع اقتراب المرحلة الحاسمة من التصفيات وحرص برشلونة على حماية لاعبه الواعد من أي مضاعفات قد تؤثر على مستقبله الكروي.

برشلونة الاتحاد الإسباني لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الانتخابات الحالية تتميز بالحيوية والاهتمام بشكل غير تقليدي

اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

رئيس العربية للتصنيع: الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة موجودة بالمعارض

بالصور

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد