أندية أوروبية كبرى تراقب موهبة الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن دخول عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في دائرة الاهتمام بمتابعة الموهوب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، تمهيدًا لضمه إلى فترة معايشة خارجية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن أندية مارسيليا ولوهافر الفرنسيين إلى جانب بايرن ميونخ الألماني بدأت في متابعة اللاعب عن قرب، بعد المستويات المميزة التي قدّمها مؤخرًا سواء مع فرق الناشئين داخل النادي أو في مشاركاته مع منتخبات الشباب الوطنية.

وأكد أن تلك الأندية ترغب في تقييم قدرات اللاعب فنيًا داخل منظومتها الأوروبية، تمهيدًا لدراسة إمكانية التعاقد معه مستقبلًا في حال أثبت جدارته خلال فترة المعايشة.

وشدد الغندور على أن إدارة النادي الأهلي ترحب بأي خطوات تدعم تطوير لاعبي قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن أي اتفاق رسمي بشأن اللاعب سيتم فقط من خلال القنوات الشرعية وبموافقة مجلس إدارة النادي.

ويواصل حمزة عبد الكريم تقديم عروض قوية جعلته من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بالأهلي، بعدما لفت الأنظار بمهاراته وأدائه المتطور، ليصبح أحد الأسماء المرشحة بقوة للتصعيد إلى الفريق الأول مستقبلًا.