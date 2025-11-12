تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج

شهدت العاصمة الجديدة اليوم من بطولة العالم للرماية أجواءً من التنافس العالمي الراقي، وسط إشادة كبيرة بالتنظيم المصري المتميز داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي أثبتت جاهزيتها لاستضافة أكبر البطولات الدولية بأعلى معايير الجودة والانضباط.

وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي:

مسابقة البندقية 50 متر – 3 أوضاع (رجال):

الميدالية الذهبية: ليو يوكُن – الصين

الميدالية الفضية: تومار أ – الهند

الميدالية البرونزية: رومان أو فرير – فرنسا

مسابقة البندقية 50 متر – 3 أوضاع (فرق رجال):

الميدالية الذهبية: فرنسا – براين بودوين، لوكاس برنارد دينيس كريز، رومان أو فرير

الميدالية الفضية: النرويج – أولي مارتن هالفورسن، ينس أويستلي، يون-هيرمان هيغ

الميدالية البرونزية: سويسرا – فابيو باوت فيرش، يان لوخبيلر، كريستوف دور

مسابقة مسدس ضغط هواء 10م (زوجي مختلط):

الميدالية الذهبية: الصين – ياو تشيانشون، هو كاي

الميدالية الفضية: الهند – إيشا سينغ، سامرات رانا

الميدالية البرونزية: كوريا الجنوبية – أوه يي جين، هونغ سوهيو

ويواصل الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني دوره الفعال في إدارة فعاليات البطولة بكفاءة عالية، حيث يشيد جميع المشاركين بانسيابية التنظيم ودقة المواعيد، ما يعكس الخبرة المصرية الكبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على مواصلة التميز في كل المجالات.