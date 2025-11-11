قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
حكم تأخير صلاة العشاء قبل الفجر بساعة؟.. هذا آخر وقتها بدون إثم
الأنبا باخوم يختتم الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي ويلتقي مدير إدارة التخطيط
زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات
يمنى عبد الظاهر

كشف حسين الشحات لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التجديد مع المارد الأحمر، إذ ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الشحات في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكورة مع فايق»: «أنا لأ لسة ماجددتش ومفيش أي حاجة وربنا كريم، وأنا راضي بكل حاجة»، مشيرا: «كان جاي ليا عروض بالفعل من ليبيا والسعودية وكذا عرض تاني ولكن مكنش في أي كلام وأنا مستني النادي (الأهلي)، وربنا كريم إن شاء الله».

ولم يكن الشحات ضمن كتيبة الأهلي التي شاركت ببطولة السوبر المصري، وأحرزت اللقب على حساب الزمالك، إذ يعاني من مزق في وتر العضلة الخلفية

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للأندية الأبطال، على حساب الغريم التقليدي الزمالك. واقتنص الأهلي اللقب السادس عشر في تاريخه، فيما توقف رصيد الزمالك عند 4 بطولات. واحتضن ملعب محمد بن زايد نهائيات اللقاء، الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد، عن طريق بن شرقي ومروان عطية

حسين الشحات الأهلي الشحات السوبر المصري الزمالك بن شرقي مروان عطية

