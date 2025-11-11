عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي

أكد عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أنفق مبالغ كبيرة للغاية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال عادل عبد الرحمن، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي الماضي أضعاف ما أنفق مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تعاقد مسؤولو الأبيض مع العديد من اللاعبين، سواءً المحليين أو المحترفين بمبالغ مالية كبيرة ولم يحقق الاستفادة المالية المطلوبة من بيع لاعبيه السابقين، وبالتالي فإن ما تم إنفاقه كان أكثر مما تم تحصيله، على عكس إدارة الأهلي التي حققت أرباحاً كبيرة من بيع اللاعبين في الميركاتو الماضي".

وصل فريق الأهلي للبطولة رقم 100 في البطولات المحلية التي حققها النادي في تاريخه من حصد الألقاب خلال مشاركته في البطولات الثلاث، الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.

وحقق الأهلي لقب الدوري المصري 45 مرة وكأس مصر 39 والسوبر المصري 16 ليصل إجمالي البطولات المحلية إلى 100 بطولة.