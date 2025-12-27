الوطنية للانتخابات: انتظام العمل وكثافات تصويتية في اليوم الأول بجولة الإعادة لمجلس النواب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للإعلان عن نتائج اليوم الأول من جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل.

كثافات ملحوظة من الناخبين

وأكدت الهيئة انتظام العمل في جميع اللجان الفرعية خلال اليوم، مشيرة إلى وجود كثافات ملحوظة من الناخبين خلال التصويت.

التعاون الكامل من وزارة الداخلية

كما أشادت الهيئة بالتعاون الكامل من وزارة الداخلية وجهودها في التعامل السريع مع الشكاوى الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكشفت الهيئة أنها تلقت 31 شكوى خلال اليوم الأول، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ما يعكس حرصها على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والشفافية.